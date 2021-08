Die Digitalwirtschaft gilt als Zukunftsbranche. Um internationale Start-Ups anzulocken, entwickeln europäische Großstädte ganze Stadtviertel neu, passgenau zugeschnitten auf die Bedürfnisse der globalen Internet-Industrie. Je rauher, industrieller, authentischer das Image eines solchen urbanen Standorts, umso attraktiver ist er für die neue digitale Elite. Doch nicht nur steigende Mieten verändern das urbane Milieu: Durch ihre Bedürfnisse gleichen die neuen Städtebewohner die Umgebung immer stärker internationalen Standards an. Ist der Charme des Ursprünglichen ruiniert, zieht die Karawane der Digitalen Nomaden weiter zum nächsten unverfälschten Place to be.