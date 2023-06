Vor etwas mehr als 200 Jahren gaben die Brüder Grimm ihre erste Märchensammlung heraus. Seitdem sind Geschichten wie „Hänsel und Gretel“, „Rotkäppchen“ und „Aschenputtel“ nicht nur zu deutschem Kulturgut, sondern zu einer globalen Marke geworden - so wie die Brüder Grimm selbst. Heute werden ihre Kinder- und Hausmärchen vielfach adaptiert und in der Popkultur modernisiert: in Filmen wie „Hänsel und Gretel: Hexenjäger“ oder „Brothers Grimm“ von Terry Gilliam, in der erfolgreichen Serie „Once Upon A Time“ oder in den Illustrationen des Künstlers Henrik Schrat. Wie verändern sich die Märchen durch die Neuinterpretationen, und welche Bedeutung haben sie in unserer heutigen Zeit? Ein Streifzug durch den Fantasy- und Horror-Märchenwald von heute.