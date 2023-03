1996 ist Allan zu Gast in der dänischen Radio-Talkshow „Koplev’s Lounge“. Er erzählt die schockierende Geschichte eines jahrelangen Missbrauchs innerhalb der Familie, den Allan am sechzigsten Geburtstag seines Vaters vor der versammelten Verwandtschaft öffentlich machte. Seine Schilderungen beeindrucken so sehr, dass sie den dänischen Filmemacher Thomas Vinterberg zu seinem Film „Das Fest“ inspirieren. Nach dem internationalen Erfolg des Films beginnen die Fragen: Wo ist Allan? Warum meldet sich niemand, der die Geschichte bestätigen kann? War Allan am Ende nur ein guter Publicity Gag der Filmproduktionsfirma? Lisbeth Jessen hat sich auf die Suche nach Allan gemacht und eine noch beeindruckendere Geschichte herausgefunden.