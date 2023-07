Walde Huth war die erste Modefotografin, die die Models aus den Studios auf die Straße holte. Vor dem Eiffelturm und am Pariser Pont Neuf fotografierte Walde Huth in den 1950er-Jahren Haute Couture. Ihr Studium der Angewandten Kunst in Weimar hatte sie 1943 beendet, danach arbeitete sie für die Agfa an frühen Farbfilmen. Sie entwickelte unter anderem zwei Filme mit Aufnahmen aus dem privaten Umfeld Hitlers.

In den 1960er-Jahren gründet sie mit ihrem Mann, dem Architekturfotografen Karl Hugo Schmölz, ein erfolgreiches Studio für Werbung und Public Relations in Köln. Nach dem Tod ihres Mannes will sie nur noch künstlerisch arbeiten. Zuletzt lebt sie völlig zurückgezogen und verarmt in ihrem Atelier in Köln-Marienburg. Dort hat Simone Hamm sie besucht.