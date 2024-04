Live vom Jazzfest Bonn: Makiko Hirabayashi

Die Meteora-Klöster in Mittelgriechenland gehören zu den berühmtesten UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten. Auf über 600 Metern Höhe wurden sie im Spätmittelalter auf unverbunden aufragende Sandsteinfelsen gebaut; bei nebligem Wetter scheinen sie darauf zu schweben. Ihr faszinierender Anblick hat die japanische Pianistin Makiko Hirabayashi zu ihrem jüngsten Trioprogramm angeregt. Oft klingt ihre Musik fließend und impressionistisch. Zugleich ist sie von großem architektonischem Bewusstsein geprägt.

Seit 1990 lebt Hirabayashi in Kopenhagen. Dort gründete sie 2001 ihr festes Trio mit dem Bassisten Klavs Hovman und der Ex-Miles Davis-Perkussionistin Marylin Mazur.

Harold López-Nussa, geboren 1983 in Havanna, hatte schon eine Ausbildung zum klassischen Konzertpianisten hinter sich und eine vielversprechende Solokarriere gestartet, als er sich für den Jazz entschied. Von Kuba aus eroberte er mit seinem funkensprühenden Trio die Jazzbühnen der Welt. Vor rund zwei Jahren entschied er sich, nach Frankreich zu ziehen.

In der Kälte des europäischen Winters entstanden die Ideen für sein jüngstes Trioprogramm, das prall voll mit musikalischen Erinnerungen an seine Heimat steckt. Stargast dabei ist der Mundharmonika-Virtuose Grégoire Maret, der u.a. schon mit Herbie Hancock und Pat Metheny gearbeitet hat.

Makiko Hirabayashi Trio

Makiko Hirabayashi, Piano

Klavs Hovman, Bass

Marilyn Mazur, Schlagzeug, Perkussion



Harold López-Nussa feat. Grégoire Maret

Harold López-Nussa, Piano

Grégoire Maret, Mundharmonika

Luques Curtis, Bass

Ruy Adrian López-Nussa, Schlagzeug, Perkussion

Live-Übertragung aus dem Pantheon Bonn

Moderation: Odilo Clausnitzer

Redaktion: Niklas Rudolph