Klassik Forum macht Ah! – mit Ralph Caspers

Und ein gutes Vorbild obendrein. Er engagiert sich für biologische Vielfalt, politische Bildung für Jugendliche und Aufklärung in der Pubertät. Und vor allem: Dank Ralph Caspers ist "Klugscheißer" kein Schimpfwort mehr.

Er moderiert die "Sendung mit der Maus", das Wissensmagazin "Quarks" und bis vor kurzem die witzig-schräge Kindersendung "Wissen macht Ah!" Dadurch macht Ralph Caspers "Kinder und Jugendliche nicht nur schlau, sondern neugierig auf unsere Welt". Das sagt sogar der Bundespräsident, als er Caspers 2019 das Bundesverdienstkreuz verleiht.

In seiner Jugend kam Ralph Caspers in Berührung mit vielen Berufsfeldern: Pathologie, Schlachthof, Werbeagentur... Designer wollte er auch mal werden. Durch ein Praktikum landete er dann beim Fernsehen. Seit 1995 steht er also vor der Kamera und sammelt Auszeichnungen für seinen Einsatz – Brillenträger des Jahres 2017 ist er auch, seine schwarze, kantige Brille ist sein Markenzeichen geworden. Hören kann man die Brille im Klassik Forum nicht, dafür den aufgeweckten Kopf dahinter: im Gespräch mit Jörg Lengersdorf wird es sicher wieder so manchen "Ah-Moment" geben.