Cello mit Mission: Raphaela Gromes im Klassik Forum

Raphaela Gromes liebt das Tanzen. Mit dem Körper Musik auszudrücken, sei das Natürlichste überhaupt – schade, dass die klassische Konzertbühne manchmal dann doch so steif ist, findet sie. Aber Raphaela Gromes liebt auch das Cello! Auf eben dieser Konzertbühne ist sie damit vielfach ausgezeichnet: Sie wird für ihre mitreißenden Konzertauftritte vom Publikum bejubelt, die Kritik feiert ihre ausgefeilten und besonderen Programme.

Ohne groß Aufhebens um ihr Engagement zu machen, dafür in der Sache umso nachdrücklicher, setzt sich Raphaela Gromes für unentdeckte Schätze ein. Das kann die unbekannte frühe Fassung einer Cellosonate von Richard Strauss sein, Konzerte des einst berühmten Cellovirtuosen Julius Klengel – oder Cellosonaten von Emilie Mayer. Und natürlich bringt Gromes einige ihrer Schätze mit in ihr Klassik Forum. Hier erzählt sie von den Hintergründen, was alles zusammen kommen muss an Zufall, Glück, Überzeugungskraft – und Können, bevor ihre Entdeckungen auf dann meist sehr überraschte und vor allem entzückte Ohren stoßen.