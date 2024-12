Mitreißender Dirigent: Markus Stenz im Klassik Forum

Dass er überhaupt dirigiert, liegt vermutlich an Leonard Bernstein. Denn als Jugendlicher übt Markus Stenz in Bad Neuenahr zwar klassisches Klavierrepertoire und er spielt bei der Aufführung von Händels Messias Pauke, aber er ist vor allem leidenschaftlich dem Jazz verfallen. Was wäre aus ihm wohl geworden, hätte er nicht den genialen Musikkommunikator Bernstein als Inspirationsquelle und als Lehrer kennen gelernt?

Inzwischen gibt Markus Stenz sein Wissen und seine Erfahrungen an eine neue Generation weiter. Er lehrt als Professor für Dirigieren an der Hanns Eisler Hochschule in Berlin, und er ist nach wie vor an großen Opernhäusern und bei Orchestern rund um den Erdball zu Hause. Er hat zahlreiche Ur- und Erstaufführungen geleitet und prämierte Einspielungen vorgelegt.

Die musikalische Bandbreite, die Markus Stenz im Klassik Forum ausrollt, reicht von Rameau und Händel über Mozart bis hin zu Detlef Glanert. Im Gespräch mit Heike Schwers teilt er, was dabei für ihn wichtig ist. Dazu gehört auch der Komponist Hans Werner Henze, der Stenz schon als begabten Studenten entdeckt hat. Mit Musik von Ross Edwards wird Markus Stenz‘ Zeit in Australien hörbar. Außerdem unverzichtbar: Robert Schumann. Von dessen Violinkonzert schwärmt er: "Das ist ein Kronjuwel … und was das mit unseren Gefühlen macht, das kann wirklich nur Musik."