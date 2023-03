Was verbindet Mensch und Tier und wie wird diese Beziehung gelebt? Die Suche nach ihrem verschwundenen Gefährten führt die Hundebesitzerin zurück in die Zeit, in der sie und der Hund sich noch Seite an Seite einen sicheren Weg durch die Landschaft bahnten. Und sie führt sie an einen Ort, an dem die Menschen noch heute eng mit den Tieren leben: die Alm. Hier trifft sie den Hirten Sigi und die Bäuerin Th’rese, die schon seit sie denken können, selbstverständlich mit Tieren zusammenleben und arbeiten. Sie erzählen von den tiefen, lange gewachsenen Beziehungen, die Menschen mit Tieren verbinden. Diese Geschichten handeln von Trost, Schutz und Vertrauen. Die Autorin Maxi Obexer beschreibt eine Welt, die uns nur gemeinsam mit den Tieren zugänglich wird.