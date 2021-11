Wo sollen sie leben, mit wem, welchen Job sollen sie machen? Wie wird man maximal glücklich in dieser Welt, in der alle ihr Glück selbst in der Hand haben? Wer kann denn dauernd unkonventionell und originell sein? Vorgezeichnete Wege gibt es nicht mehr, Traditionen dürfen nichts mehr gelten. Wer’s nicht schafft, war eben nicht gut genug im großen Spiel der Optionen und Optimierungen. So klammern sich Fabian, Marla, Anna und David nach ein paar Jahren an das Bisschen, das sie erreicht haben - an ihre mittelmäßigen Jobs und ihre unehrlichen Beziehungen. Schlechtes Timing ist eben alles!

Die Hörspiel-Kooperation von 1LIVE und WDR 3 - Pop trifft Politik, Doku trifft Drama, Herz trifft Schmerz. Jeden Montag!



Von Lisa Sommerfeldt

Regie: Susanne Krings

Dramaturgie: Natalie Szallies

Produktion: WDR 2021/ca. 53’





Ausstrahlung: 7. November 2021 in WDR 3, 8. November 2021 in 1LIVE

Stand: 14.10.2021, 15:55