Kältezone

In einem See bei Reykjavík wird ein männliches Skelett entdeckt, festgebunden an einem russischen Abhörsender. Die Spur führt zurück in die Zeit des Kalten Krieges und in eine Liebesgeschichte zwischen einer ungarischen Studentin und einem Isländer.

Von Arnaldur Indriðason