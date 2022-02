Jede Küste, jedes Eiland ist betreten, vermessen und in Besitz genommen worden. Der Wunsch eine "Terra Incognita" zu entdecken, lässt sich kaum erfüllen. Aber Judith Schalansky, Schriftstellerin und Buchgestalterin, ist aufgewachsen als "Atlas-Kind". Ihre Liebe gilt den kartografischen Werken, die uns in Form einer ebenso abstrakten wie ästhetischen Darstellung die fernen Welten nahe zu bringen versuchen. In ihnen, den erdkundlichen Folianten und Atlanten, hat Judith Schalansky ihre Forschungsreisen unternommen. Sie ist dabei bis an die Ränder des Erdkreises vorgestoßen, zu 50 abgelegenen Inseln: "Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde". Inseln, die sich - weit entfernt von jeder Bounty-Romantik - aus der rauen See erheben, die allermeisten abweisend und karg. Und es haben sich auf ihnen schreckliche Begebenheiten zugetragen. Denn, was Romantiker oft vergessen, die Faszination der Entdecker verkehrte sich nur allzu oft in Entsetzen. "Das Paradies mag eine Insel sein", schreibt Judith Schalansky. "Die Hölle ist es auch."

Mit Beatrice Frey, Günther K. Harder, Sophie Kraus und Oscar Olivo

Von Judith Schalansky

Bearbeitung und Regie: Thom Luz

Dramaturgie: Reto Ott

Produktion: SRF/WDR/Schauspiel Hannover 2015/ca. 53’

Ausstrahlung: 13. Februar 2022