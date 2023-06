Streitthema DDR

Die 1985 in der DDR geborene, in London lehrende Historikerin Katja Hoyer hat eine "Neue Geschichte der DDR" geschrieben. Auf Englisch, mit Blick auf ein internationales Publikum. Jetzt erscheint die deutsche Ausgabe und wird naturgemäß argwöhnisch beobachtet. Was bringt der neue, junge Blick, was bringt der Blick von Außen?

Anna Rabe erzählt in "Die Möglichkeit von Glück" wie DDR-Prägungen in einer Familie an der Ostsee nachwirken.

Brigitte Reimann und Christoph Hein erzählen aus der frühen DDR. Reimanns Roman "Die Geschwister" von 1963 erscheint erstmals ungekürzt. Christoph Hein blickt in "Unterm Staub der Zeit" mit dem Abstand von 60 Jahren zurück.

Thema außerdem: Willi Sitte – der umstrittenste Maler der DDR.

Themen der Sendung

Katja Hoyer: Diesseits der Mauer: Eine neue Geschichte der DDR 1949-1990, Hoffmann und Campe, 450 Seiten, 28 Euro

(Autorin im Gespräch)

Anne Rabe: Die Möglichkeit von Glück. Klett Cotta, 384 Seiten, 24 Seiten

(Kritikergespräch mit Raul Zelik)

Brigitte Reimann: Die Geschwister, Aufbau Verlag, 224 Seiten, 22 Euro

(Rezension Stephan Berkholz)

Den Osten mit der Seele suchen – über Missverständnisse und Bösartigkeiten im deutsch-deutschen Literaturbetrieb

Von Gunnar Decker

Christoph Hein: Unterm Staub der Zeit. Eine Jugend im Schatten der Mauerbaus, Suhrkamp, 220 Seiten, 24 Euro

(Lesung)

