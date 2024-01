Blick in die Glaskugel

Christian Jakob ruft mit "Endzeit" dazu auf, sich nicht der Weltuntergangsstimmung hinzugeben, sondern sich für eine gute Zukunft einzusetzen.

Durs Grünbeins Erinnerungsbuch "Der Komet" blickt auf die Dresdner Aufbruchsjahre seiner Großmutter zurück: Die Ahnung der Katastrophe ist genauso anwesend wie die Hoffnung auf ein besseres Leben.

Mit "Fürchten lernen" zeigt Nando von Arb, wie die Resignation und Furcht der Eltern die Zukunftszuversicht ihrer Kinder färbt. Eine psychologisch genaue Graphic Novel der besonderen Art.

Kate Summerscale hat eine "Geschichte der Welt in 99 Obsessionen" geschrieben. Was lässt sich daraus für die Zukunft lernen?

Christian Jakob: Endzeit. Die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft. Ch. Links Verlag, Berlin 2023, 304 Seiten, 22 Euro.

Durs Grünbein: Der Komet. Suhrkamp Verlag, Berlin 2023, 282 Seiten, 25 Euro.

Kate Summerscale: Das Buch der Phobien und Manien. Eine Geschichte der Welt in 99 Obsessionen. Aus dem Englischen von Maria Zettner und Caroline Weißbach. Klett-Cotta, Stuttgart 2023, 352 Seiten, 25 Euro.

Nicht verzweifeln - Bücher, die Mut machen.

Ein Streifzug durch die Frühjahrsprogramme der Verlage von Ulrich Rüdenauer

Nando von Arb: Fürchten lernen. Edition Moderne, Zürich 2023, 428 Seiten, 39 Euro.

Jens Beckert: Verkaufte Zukunft. Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Suhrkamp Verlag. Berlin 2024. 250 Seiten. 28 Euro (ET: 5. März 2024)

Annie Jacobsen: 72 Minuten bis zur Vernichtung. Atomkrieg – ein Szenario. Heyne Verlag. München 2024. 384 Seiten. 22 Euro (ET: 27. März 2024)

Hannah Ritchie: Hoffnung für Verzweifelte. Wie wir als erste Generation die Erde zu einem besseren Ort machen. Aus dem Englischen von Marlene Fleißig. Piper Verlag. München 2024. 384 Seiten. 22,- Euro (ET: 28. März 2024)

Hedwig Richter, Bernd Ulrich: Demokratie und Revolution. Wege aus der selbstverschuldeten ökologischen Unmündigkeit. Kiepenheuer & Witsch. Köln 2024. 304 Seiten. 25 Euro. (ET: 7. März 2024)

Marlene Streeruwitz: Handbuch für die Liebe. Fischer Verlag. Frankfurt am Main 2024. 80 Seiten. 16,00 Euro. (ET: 28. Februar 2024)

Gabriele von Arnim: Liebe Enkel oder Die Kunst der Zuversicht. Kjona Verlag. München 2024. 80 Seiten. 18 Euro. (ET: 18. März 2024)

Karel Čapek: Das Jahr des Gärtners. Aus dem Tschechischen von Marcela Euler. Mit Zeichnungen von Anna Luchs. Schöffling & Co. Verlag. Frankfurt am Main 2024. 176 Seiten. 15 Euro. (ET: 22. Februar 2024)

Horst Mager: Einfach Gärtnern. Naturnah und nachhaltig. Insel Verlag. Berlin 2024. 200 Seiten. 25 Euro. (ET: 12. Februar 2024)

André Boße: »Voyage, Voyage«. Eine Reise durch die französische Popmusik. Reclam Verlag. Ditzingen 2024. 300 Seiten. 18 Euro. (ET: 17. Mai 2024)

Athénaïs Michelet: Meine Katzen. Wenn sie denn sprechen könnten. Aus dem Französischen von Florian Kranz. Schöffling & Co. Verlag. Frankfurt am Main 2024. 192 Seiten. (ET: 13. Juni 2024)

Thomas Böhm und Peter Graf (Hrsg.): Alles Gute! Das Buch, das Ihnen den Glauben an die Menschheit zurückgibt. Das Kulturelle Gedächtnis. Berlin 2024. 320 Seiten. 28 Euro. (ET: Februar 2024)

Florian Hoffmann: Fünf Gründe, warum die Welt nicht untergeht. Brand Eins Books. Hamburg 2024. 128 Seiten. 20 Euro. (ET: Oktober 2024)