Hauspartyherz schlägt fürs Sauerland

Premiere im Sauerland. Das Moderationsteam Jan Malte Andresen und Conny Raupold aus dem WDR 2 Morgenmagazin zieht zum ersten Mal in die Sauerlandhalle in Lennestadt. Am Samstag, 21. September 2024 richten sie die Moderatoren-WG für über 1000 von euch ein.