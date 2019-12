Audio: Feridun Zaimoglu: Vom Underground-Autor zum gefeierten, seriösen Schriftsteller

"Die Geschichte der Frau" heißt der neue Roman von Feridun Zaimoglu. Bei WDR 2 Jörg Thadeusz spricht der Schriftsteller darüber, was eine Frau als starke Figur auszeichnet, wieso ausgerechnet ein Mann die Geschichte der Frau(en) erzählt und was ihn als Kind am Wort Adamsapfel so sehr gereizt hat. | audio