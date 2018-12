Audio: Wie Extremschwimmer André Wiersig sieben Meeresengen bezwang

Was für Bergsteiger die "Seven Summits", die sieben höchsten Berge der Welt sind, sind für Ausdauer-Freiwasser-Schwimmer die "Ocean Seven": Sieben Meeresengen, vom Ärmelkanal in Europa bis hin zum Kaiwi Kanal bei Hawaii. Fünf davon hat Extrem-Schwimmer André Wiersig bereits durchschwommen. Am Dienstag war er zu Gast bei WDR 2 Jörg Thadeusz. | audio