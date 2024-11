Streetart in Wuppertal: Weltklassekunst mitten  in der Stadt

Laut Marco-Polo-Trendguide 2025 wird Wuppertal eine Kunst-Hochburg: "Wer in Wuppertal unterwegs ist, traut seinen Augen nicht. Hyperrealistische, poetische, surreale und abstrakte Wandgemälde prangen dort meterhoch an den Fassaden." Schon aus der Schwebebahn könnt ihr die ersten Murals entdecken.

Die Idee vom "Urbanen Kunstraum Wuppertal": Weltweit gefragte Künstlerinnen und Künstler entwerfen in Wuppertal Wandgemälde - zusammen mit Wuppertalern. So bedeuten die riesigen Hände von Case Maclaim in Gebärdensprache das Wort "Heimat" - ein Mural entwickelt zusammen mit dem Verein für Gehörlose.

Beim Mural-Sonderprojekt "Wuppertal tanzt" sind viele Tänzerinnen zu sehen - die von Tamara Alves ist nur in rote Luftballons gehüllt. Ein starker und überraschender Blickfang, vor dem viele Passanten stehenbleiben und Fotos schießen. Ein Projekt, das Lust macht auf Wuppertal.