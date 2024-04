Der WDR 2 Geheimtipp

Ein Muss in der Region sind die Mühlen: Petershagen liegt an der "Westfälischen Mühlenstraße" mit über 40 Wind-, Wasser- und Rossmühlen. Mit ein bisschen Glück erwischt ihr einen der "Mahl- und Backtage" an den Wochenenden von April bis Oktober - mit fachkundigen Infos und frischem Platenkuchen.