Selfkant: Mehr Westen geht nicht

"Noch weiter raus in den Westen geht nicht", schreibt WDR 2 Hörer Udo in unserer Raus-in-den-Westen-Facebookgruppe. Das stimmt, denn Selfkant ist die westlichste Gemeinde in ganz Deutschland. Das war nicht immer so: Bis August 1963 gehörte Selfkant zu den Niederlanden.

Das Gebiet um Selfkant ging nach dem Zweiten Weltkrieg als Entschädigung für Kriegsschäden an die Niederlande über. Erst nach jahrelangen Verhandlungen konnten sich Deutschland und die Niederlande schließlich auf eine Rückgliederung einigen. Deswegen gibt es die Gemeinde Selfkant in ihrer heutigen Form erst seit 1969.

"Zipfelpass" für Besucher in List, Görlitz, Oberstdorf und Selfkant

Als westlichster Punkt Deutschlands hat sich Selfkant mit Oberstdorf in Bayern, List auf Sylt und Görlitz in Sachsen zum sogenannten Zipfelbund zusammengeschlossen. Wer alle vier Orte bereist (inklusive Übernachtung), bekommt den Zipfelpass und ein Geschenk. Der aktuelle Rekord (Stand Mai 2023) liegt übrigens bei 69 Stunden, in denen alle vier Orte besucht wurden.