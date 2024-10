Rock'n'Pop Museum: Madonnas Outfit in Gronau

Anreise mit dem Auto

Gronau liegt an den Autobahnen A 31 (Emden-Ruhrgebiet) und A 30 (Amsterdam - Hannover - Berlin). Aufgrund der Nähe zur niederländischen Großstadt Enschede (6 km) besteht ein direkter Anschluss an das Autobahnnetz der Benelux-Staaten.

Von den folgenden Parkplätzen aus, die zum großen Teil kostenlos zur Verfügung stehen, ist das Museum in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen: Bahnhof Gronau (Bahnhofstraße 41), Freigelände ("Schotterplatz") zwischen Bahnhof und Inselpark, Freigelände an der Bürgerhalle (Spinnereistraße 20), Parkflächen Hörsterstraße, Parkplatz Johann-Christian-Eberle-Platz, Parkplatz Alter Schloßplatz, Parkhaus Antonius-Hospital (Möllenweg)