Der WDR 2 Geheimtipp

Neben den Shows gibt es Lesungen zu Halloween und Weihnachten, dazu klassische Konzerte und Vorträge wie "Was bringt 2024? Ein kurzer Blick in die Zukunft" oder zu den Sternen über dem Ruhrgebiet. Die aktuelle Ausstellung zeigt Fotos aus dem Kosmos - aufgenommen in der Wüste Chiles. Richtig toll!