Der WDR 2 Geheimtipp

Der Krewelshof hat täglich von 11 bis 17:30 Uhr geöffnet. Es gibt ihn übrigens dreimal - in Prüm, in Lohmar bei Siegburg und in Mechernich in der Eifel. Die Ausstellung findet in der Eifel statt. Wer dort noch mehr erleben möchte, kann auch ins Freilichtmuseum Kommern oder zur Burg Zievel in der Nähe.