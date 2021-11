Das Naturschutzgebiet des Kartsteins mit der Kakushöhle zählt zu den bedeutendsten prähistorischen Fundstätten Europas. Steinwerkzeuge zeigen, dass hier vor 80.000 Jahren Neandertaler gelebt haben. Weitere Funde belegen, dass die Höhle bis ins Mittelalter besiedelt wurde.

Ein 600m langer Rundweg führt durch das Höhlensystem und auf das Plateau auf dem Felsen. Die "Große Kirche" liegt am Anfang des Weges und ist mit 15 Metern Höhe und 30 Metern Breite die größte und imposanteste Höhle im Kartstein.

Laut einer Sage soll früher der Riese Kakus in der Höhle gelebt haben und die Menschen in den umliegenden Orten in Angst und Schrecken versetzt haben. Dann kam Herkules und zertrümmerte die Höhle samt Kakus - so zumindest die Legende.