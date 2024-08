Detmold: Größtes Freilichtmuseum Deutschlands

Mit Kindern

Kinder lieben das Freilichtmuseum – hier gibt es an jeder Ecke und in jedem Haus etwas zu entdecken. Das Museumsgelände ist in weiten Teilen für Menschen mit Mobilitätseinschränkung zugänglich. Um Auskunft oder Hilfestellung zu erhalten, können sich Besucherinnen und Besucher an das Museumspersonal wenden.