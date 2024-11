Draußen schwimmen - im Winter

Wer im Winter schwimmen möchte, geht entweder in eines unserer zahlreichen Hallenbäder im Westen oder genießt seine Bahnen unter freiem Himmel - in einem beheizten Freibad. Davon gibt es bei uns genau zwei mit mehreren 50-Meter-Bahnen - perfekt fürs Schwimmtraining in der kalten Jahreszeit.

Die Römertherme in Dormagen bietet im Winter 28 bis 29 Grad Wassertemperatur, dank heißem Dampf aus dem Chem-Park nebenan. Wenn dann die Luft immer eisiger wird, dampft das Wasser und das Bad wird zu einer wahren Winteroase. Für die Entspannung nach dem Sport gibt es Sprudel- und Massagedüsen.

Im Freibad SV Wuppertal-Neuenhof ist die Besonderheit, dass man hier eine Saisonkarte benötigt. Als Mitglied des Schwimmvereins kostet diese von Oktober bis Februar 140 Euro für Erwachsene und 105 Euro für Kinder und Jugendliche. Perfekt für Vielschwimmer im Bergischen und drum herum.