Anreise mit dem Auto

Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund, Parkhäuser findet ihr z.B. in der Brinkhoffstraße 4 direkt am Dortmunder U (Betreiber: Goldbeck Parking), in der Schmiedingstraße (Dresdner Bank/Westdeutsche LB, ca. 200 m Luftlinie) und am Dortmunder Hauptbahnhof (ca. 800 m Luftlinie).