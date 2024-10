Ausflug in die Krimistadt Hillesheim in der Eifel

Wallender Born bei Wallenborn

Eine knappe halbe Stunde südlich liegt das Örtchen Wallenborn. Dort gibt es einen Brunnen, der alle 35 Minuten zu brodeln beginnt: Plötzlich schießt eine klare Wasser-Fontäne in den Himmel - für sechs Minuten. Blitzartig ist der Spuk wieder vorbei und der "Brubbel" beruhigt sich.

Dieses Naturschauspiel kommt aus einer kohlensäurehaltigen Quelle, wie es Hunderte in der Eifel gibt. An den Wallenden Born schließt sich der 3,5 km lange Brubbelpfad an - mit Infopunkten zum Dorfleben und Dialekt des Ortes und landschaftlichen Besonderheiten.