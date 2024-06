Worum geht es?

Die Radleys sind eine ganz normale Familie. Ein bisschen komisch ist es allerdings schon, dass jedes Tier vor Tochter Clara flüchtet und ihr Bruder Rowan trotz Lichtsschutzfaktor 60 nicht in die Sonne gehen kann. Sind die Radleys also vielleicht doch nicht so "normal" wie Clara und Rowan glauben?

Nach einem blutigen Vorfall müssen Helen und Peter ihren Kindern die Wahrheit sagen: Die Radleys sind Vampire. Sie haben sich allerdings dazu entschlossen, abstinent zu leben. Nur der Onkel der Familie will diese Entscheidung nicht mitgehen und ausgerechnet der ist jetzt auf dem Weg zu den Radleys.