Wild nach einem wilden Traum: Ein Roman zum Verlieben

Über die Autorin

1974 in Bad Saarow geboren, wuchs Julia Schoch in der DDR-Garnisonsstadt Eggesin in Mecklenburg auf.

Sie schreibt Romane, Erzählungen, Essays und Hörspiele und wurde für ihre Arbeit schon mehrfach ausgezeichnet. Julia Schoch lebt mit ihrer Familie in Potsdam.