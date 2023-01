Worum geht es?

John Grisham veröffentlicht mit "Die Heimkehr" eine Kurzgeschichtensammlung. Thematisch bleibt er sich allerdings auch weiterhin treu. Jede der drei Kurzgeschichten dreht sich um die Themen Justiz und Gerechtigkeit.

In der ersten Geschichte geht es um den Anwalt Mac Stafford, der vor Jahren Geld veruntreut und sich damit ins Ausland abgesetzt hat. Jetzt möchte er gerne zu seiner Familie zurück. Doch wie ist dies möglich?

In der zweiten Geschichte treffen die Leser auf zwei verfeindete Brüder, die ihren Vater ruinieren wollen und dafür ein krummes Ding drehen. Und in der dritten Geschichte geht es um Cody. Er sitzt in der Todeszelle und hat am Tag vor seiner Hinrichtung noch einen letzten Wunsch.