Was sagt Buchkritiker Denis Scheck?

Irmgard Keun ist ein Mythos der deutschen Literatur und mit dieser Interviewsammlung kommt man ihr etwas näher und kann sich ein Bild über die Autorin machen, die in den 1920er Jahre große Erfolge gefeiert hat.

Dieses Buch ist aber nicht allein eine Nacherzählung ihres Lebens, sondern es ist auch das Portrait ihrer Seele und Psyche. Irmgard Keun war sehr humorvoll und eine Autorin mit einem wirklich scharfen Blick, was in diesen Interviews nur all zu deutlich wird.

"Kein Anschluss unte dieser Nummer" macht große Lust auf das literarische Werk von Irmgard Keun.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die sich für das Leben Irmgard Keuns interessieren und Lust auf eine spannende Autorin haben.

Das Buch auf einem Blick:

Irmgard Keun

Kein Anschluss unter dieser Nummer

176 Seiten

Verlag: Kampa

ISBN: 978-3311140443

Preis: 22 Euro