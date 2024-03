Worum geht es?

Hunter ist Amerikaner, steinreich und passionierter Jäger. Sein großer Traum: Er möchte einmal ein Nashorn erledigen. Und jetzt könnte dies tatsächlich passieren, denn sein Freund Van Heeren bietet ihm eins zum Abschuss an. So könnte Hunter die "Big Five" voll machen, also reist er nach Afrika.

Gemeinsam verfolgen Hunter und Van Heeren die Spur des Nashorns, doch Wilderer kommen ihnen zuvor. Hunter sieht seinen Traum geplatzt, ist wütend, enttäuscht. Er sehnt sich nach Rache, als sein Freund ihn fragt, ob er schon einmal von den "Big Six" gehört habe.

Zunächst ist Hunter abgeschreckt, aber dann beobachtet er junge Afrikaner beim Jagen.