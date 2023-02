Worum geht es?

Die Autorin Eva Björg Ægisdóttir siedelt ihren Krimi "Verschwiegen" in einer isländischen Kleinstadt an. Akranes ist ein beschaulicher Ort, direkt an der Küste. Hier kennt jeder jeden, so scheint es zumindest. Als die Leiche einer unbekannten Frau gefunden wird, kommt Chaos in die Idylle.

Die Polizistin Elma ist in Akranes aufgewachsen, hat dann lange in Reykjavík gelebt und kehrt jetzt nach einer Trennung zurück an den Ort ihrer Kindheit. Der Fall der unbekannten Leiche wird ihr erster in der alten Heimat und schnell stellt sie fest, dass die Unbekannte doch nicht so unbekannt war.

Genau wie Elma ist auch sie in Akranes aufgewachsen und dann weggezogen. Warum ist sie aber ausgerechnet jetzt zurückgekehrt? Und welche Verbrechen liegen hier noch im Verborgenen?