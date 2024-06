Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Dana von Suffrin erzählt in "Nochmal von vorne" aus dem Leben einer Familie, in der zu jeder Zeit alles in Schräglage ist. Warum will man das lesen? Weil man trotz dieser leicht verstörenden Geschichte schon nach den ersten drei Seiten lachen muss, aber sich nicht sicher ist, ob Lachen erlaubt ist.



Mit solchen Überlegungen darf man sich nicht aufhalten. Man kann nicht anders, lacht, weil die Autorin mit viel leisem Sarkasmus schreibt. Das ist stiller, schwarzer Humor, der fast unbemerkt daherkommt, und wenn man ihn bemerkt, ist er schon um die Ecke verschwunden, um sich erneut anzuschleichen.



Dana von Suffrin zieht uns raffiniert in eine abenteuerliche Familiengeschichte hinein, in der sie selten einen Punkt macht, aber gerade diese Bandwurmsätze haben ein gutes Tempo, reihen sich mühelos und fast schon beschwingt aneinander.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die Lust auf eine authentische Familiengeschichte haben, bei der man trotz aller Dramatik immer wieder lachen muss.

Das Buch auf einem Blick:

Dana von Suffrin

Nochmal von vorne

240 Seiten

Verlag: Kiepenheuer&Witsch

ISBN: 978-3-462-00297-3

Preis: 23 Euro

Kategorie: Roman