Darum geht's

Ein Mann und eine Frau begegnen sich zufällig nachts in Helsinki. Die einsamen Helden entwickeln Zuneigung füreinander. Es könnte die einzige wahre Liebe in beider Leben werden. Doch die Alkoholsucht des Mannes, eine verlorene Telefonnummer und andere widrige Umstände des Lebens scheinen das große Glück immer wieder zu verhindern.

Darum geht's wirklich

Hinter der Liebesgeschichte findet sich ein großes Plädoyer für Menschlichkeit und Solidarität.

Die spielen mit

Alma Pöysti spiele Ansa, Jussi Vatanen ist als ihre Liebe Holappa zu sehen.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Der großen Menschlichkeit in dieser außergewöhnlichen Tragikomödie von Aki Kaurismäki kann man sich nicht entziehen. Eine Verkäuferin, die wegen "Diebstahls" abgelaufener Lebensmitteln im Supermarkt entlassen wird, ein einsamer Mann, der immer wieder heimlich zur Flasche greift. Zwei vom Leben gebeutelte, verzweifelt Verliebte, die versuchen, sich zufällig im Kino zu begegnen, um ihrer Liebe eine Chance zu geben – die Idee muss man erstmal haben und dann einfallsreich inszenieren wie Kaurismäki. Jedes Bild eine unverkennbare Postkarte, die atmosphärisch gestaltet und nie überfrachtet ist. Wie immer in Filmen des lakonischen Finnen wird auch in "Fallende Blätter" nur das Nötigste gesprochen. Dialoge sitzen. Aktueller Bezug ist der russische Angriffskrieg. Wann immer das Radio eingeschaltet wird, ist davon zu hören. Und so ist Kaurismäkis neustes Werk einerseits wunderbar zeitlos und doch aktuell.

Die Bewertung auf einen Blick

Fünf von fünf Sternen

Tragikomödie, Finnland 2023

Länge: 81 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 14. September 2023