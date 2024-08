Alles Fifty Fifty

Darum geht's

Marion und Andi, zwei wohlsituierte Münchner Juristen, halten sich trotz Trennung für Vorzeigeeltern. Sie teilen sich fifty-fifty die Betreuung ihres elfjährigen Sohns Milan. Beim gemeinsamen Luxusurlaub in Apulien, an dem auch Marions neuer Freund teilnimmt, zeigt sich jedoch, dass der verwöhnte Junge seine Eltern regelmäßig gegeneinander ausspielt und allen auf der Nase herumtanzt. Er bestellt selbstbewusst Espresso – weil sein Vater ihm alles durchgehen lässt, kann aber nicht mal schwimmen. Während sich Milans Eltern übers Streiten wieder annähern, verschlägt es den Jungen auf den benachbarten Campingplatz. Zwischen bodenständigen Urlaubern, die aus der Plastikbechern trinken und grillen, fühlt er sich richtig wohl.

Darum geht's wirklich

Die Frage, was Kinder wirklich glücklich macht.

Die spielen mit

Laura Tonke und Moritz Bleibtreu spielen die Eltern, Valentin Thatenhorst den Sohn. David Kross ist in der Rolle des Liebhabers zu sehen, Axel Stein verkörpert den alleinerziehenden Vater auf dem Campingplatz.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Eine locker-flockige Sommerkomödie mit überzeugendem Cast: Laura Tonke und Moritz Bleibtreu liefern sich als überambitionierte Eltern einen sehenswerten Schlagabtausch, David Kross sorgt als liebenswert dümmlicher Fitnesstrainer für einige Lacher und auch Axel Stein ist als alleinerziehender Vater am Grill eine Wucht. Über Erziehungsfragen rutschen die Eltern in alte Muster und knapp an der Beziehung vorbei, während ihr Sohn zum nahen Campingplatz stromert. Da gibt es zwar keinen Espresso, aber mehr Abenteuer als im Luxusresort. Regisseur und Drehbuchautor Alireza Golafshan gelingt es zwar nicht, jedes Klischee auszuhebeln und souverän damit zu spielen. Dennoch ist ihm eine unterhaltsame Komödie gelungen, die mit ihrer Lebensfreude und wunderschönen Urlaubsbildern ein unbeschwertes Sommergefühl verlängert.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Komödie, Deutschland 2023

Länge: 112 min

Ab 6 Jahren

Kinostart: 29. August 2024