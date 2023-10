Die Antwort lautet also:

Perlen entstehen durch Fremdkörper, die in Muscheln eindringen. Das können zum Beispiel Sandkörner oder Parasiten sein. Um sich zu schützen, schließt die Muschel den Fremdkörper ein. Einige Muscheln produzieren dafür das sogenannte Perlmutt, das sich in mehreren Schichten darum legt. So entsteht im Laufe der Zeit eine Perle.