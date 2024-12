Warum wachsen Bäume nicht bis zum Himmel?

Spannende Frage, findet die Maus. Der höchste Baum in Deutschland soll eine Douglasie in der Nähe von Freiburg sein – Waldtraut heißt der Baum und ist 67 Meter hoch, haben Waldexperten der Maus gesagt. Und in Amerika gibt es Küsten-Mammutbäume, die werden bis zu 116 Meter hoch.

Warum wachsen Bäume nicht noch höher? Es liegt am Wasserkreislauf, hat die Maus herausgefunden.

Der Baum muss sich ja mit Wasser versorgen. Von der Wurzel hoch bis in die Blätter – und das funktioniert so: In den Blättern verdunstet Wasser – und dadurch entsteht ein Sog. Das ist so wie bei einem Strohhalm, wenn wir daran saugen. Und der Baum ist, einfach gesagt, der längste Strohhalm der Welt!

Aber je länger der Strohhalm ist, desto schwerer ist es, Wasser von unten bis nach oben zu saugen – gegen die Schwerkraft und die Widerstände in den kleinen Wasserleitungen im Baum. Und deswegen ist irgendwann Schluss – der Baum wächst nicht weiter in die Höhe, weil er die Blätter oben nicht mehr mit Wasser versorgen kann.