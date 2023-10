Die Maus hat herausgefunden, dass man früher – als die Menschen alt- und mittelhochdeutsch gesprochen haben, das Wort "Stok" gebraucht hat. Das war die Bezeichnung für Baumstumpf, Klotz oder grobes Holz. Und daran hat man früher Gefangene im Gefängnis gefesselt, damit sie nicht fliehen konnten. So hier das Gefängnis früher auch Stockhaus oder einfach nur Stock.

In so einer Gefängniszelle war es früher ganz dunkel - stockfinster. Und so ist der Ausdruck entstanden: Wenn es so richtig dunkel ist, dass man die Hand nicht vor Augen gesehen hat, wie in einer Gefängniszelle früher, dann war es stockdunkel.