Warum heißt der "blaue Brief" so?

Experten haben der Maus gesagt, dass blaue Umschläge teurer sind als weiße – und man braucht ja auch nicht viele davon – deswegen sind blaue Briefe heute nicht mehr blau. Früher waren sie es.

Vor ungefähr 200 Jahren hat der König blaue Briefe verschickt. Oder der Staat. Die gingen an die Offiziere. Da standen wichtige Informationen drin - zum Beispiel: "Du bist entlassen". So ein blauer Umschlag war blickdicht– man konnte den Inhalt nicht lesen, auch wenn man den Umschlag ins Licht gehalten hat.

Die Maus hat gelesen, dass diese Umschläge aus alten Uniformen des Militärs hergestellt wurden, die waren blau. Früher hat man Papier nämlich aus alten Stoffen hergestellt, aus Lumpen. Die Leute, die das gemacht haben, die hießen "Lumpensammler".

Und deswegen nennt man den blauen Brief heute auch in der Schule noch so: Weil in dem Brief etwas wichtiges steht, nämlich, dass man vielleicht nicht in die nächste Klasse versetzt wird. In der Schweiz werden "blaue Briefe" auch an Erwachsene verschickt – wenn ihnen gekündigt wird.