Warum heißt das Trampolin so?

Die Maus hat herausgefunden: Ein Amerikaner namens George Nissen soll das Trampolin erfunden haben, so zumindest die Erklärung der Universität von Iowa. Er war selbst Turner und hat im Zirkus Artisten am Trapez beobachtet und gesehen, wie sie am Ende in ihr Auffangnetz gesprungen sind. Da kam ihm die Idee für ein ganz spezielles Gymnastikgerät, auf dem er und seine Turner-Kollegen üben könnten.

Er hat dann das erste Trampolin erfunden und soll es nach dem spanischen Wort für "Sprungbrett" so genannt haben. Das war vor ungefähr 100 Jahren. Er hat dann an der Universität in Iowa Betriebswirtschaft studiert und später ein Patent auf sein Trampolin angemeldet.

Seit dem Jahr 2000 ist Trampolinspringen sogar olympische Disziplin. Es gibt heute sogar Trampoline, auf denen man bis zu neun Meter hoch springen kann. Sportler haben der Maus erklärt, dass man dafür körperlich wirklich fit sein muss. Wenn man auf einem Trampolin richtig hoch springt, belastet das den Körper sehr.