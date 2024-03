Leberkäse – das Wort hat weder etwas mit Leber noch mit Käse zu tun. Das hat die Maus herausgefunden. Aber woher der Name stammt, darüber gibt es verschiedene Geschichten. Wahrscheinlich ist diese: Der Leberkäse erinnert an die Form eines Brotlaibs. Die ersten Leberkäse wurden vor rund 200 Jahren vermutlich in Brotformen gebacken - und zwar in Bayern.

Und "Kas" ist ein bayerisches Wort für eine kompakte essbare Masse. Eigentlich heißt es dann also "Laib Kas".

Der Erfinder des Leberkäses soll ein Metzger in München gewesen sein, der aber ursprünglich aus Mannheim stammte. In seinem Dialekt gesprochen, wird aus Laib Kas "Läb Käs" – und daraus wurde dann Leberkäse.

Im original bayerischen Leberkäse ist Schweine- und Rindfleisch, aber keine Leber.

Und jetzt kommt die deutsche Bürokratie ins Spiel. Die meint: Wenn etwas "Leber" heißt, dann muss auch Leber drin sein. Nur der original bayerische Leberkäse darf ohne Leber verkauft werden. Deswegen wird heute Leberkäse oft als Fleischkäse verkauft.