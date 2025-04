Warum pikst man Eier vor dem Kochen an?

Jeder von uns verbraucht im Jahr 239 Eier – statistisch gesehen. Und die Maus hat gelesen: Deutschland ist geteilt beim Eierkochen. Die einen piksen ihr Ei an vor dem Kochen, die anderen nicht.

Die Pikser sagen: Im Inneren des Eies ist ein kleine Gasblase. Wenn man die einsticht, dann könne sie sich nicht beim Kochen ausdehnen und das Ei zum Platzen bringen. Allerdings müsse man dafür an der breiteren Seite des Ei piksen. Da ist diese Blase nämlich.

Andere Pikser sagen, ein Loch in der Eischale helfe, die Spannung in der Eischale zu verringern. Dann bricht sie nicht so leicht.

Und wie sieht das in der Praxis aus? Die Maus hat mit dem Team der WDR Sendung Quarks vor einiger Zeit einen Test zu gemacht: 3.000 Eier wurden gekocht. Wurde gepikst – dann gingen trotzdem zehn Prozent der Eier kaputt. Bei den nicht angepiksten Eiern waren es zwölf Prozent. Und da sagen Statistiker: Der Unterschied ist nicht groß genug, um zu beweisen, dass das Anpiksen wirklich hilft.