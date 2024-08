Warum heißen Buchstaben so?

Die Maus hat herausgefunden, dass die Herkunft des Wortes "Buchstabe" nichts damit zu tun hat, dass in Büchern eine Menge Buchstaben stehen.

Früher gab es noch keine Bücher, wie wir sie heute kennen. Da haben die Menschen ihre Schriftzeichen in Buchenholz geritzt. Das Wort "Buch" kommt also vom Wort "Buche", haben Sprachexperten der Maus erklärt. Auch als später Pergament, also eine Art Papier, verwendet wurde, haben die Menschen noch Buchdeckel aus Buchenholz verwendet. Und die Bezeichnung "Buch" hat sich gehalten.

Und die die alten Germanen haben ihre Schriftzeichen - die sogenannten Runen - in Buchenholzstäbe geritzt. Sie haben mit diesen Buchenholzstäben versucht, das Wetter zu deuten oder ihr Schicksal. Ein anderes Wort für "Rune" ist auch "Stab". Also: Buchstabe heißt heute so, weil früher Menschen ihre Schriftzeichen in Buchenholz geritzt haben.