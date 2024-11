Chris de Sarandy feiert mit euch beim WDR 2 Weihnachtswunder

Chris begann seine Karriere im Vereinigten Königreich und erarbeitete sich dort mit Auftritten bei Open-Mic-Nächten und einem Social-Media-Auftritt voller eigener Tracks sowie Coversongs einen gut gefüllten Terminkalender an Songwriting-Sessions. Zunächst für einen Job in einer Design-Agentur, verschlägt es de Sarandy in die Metropole Berlin.

Dort verbringt er seine Tage zunächst mit Straßenmusik, um über die Runden zu kommen. Das änderte sich, als letzten Sommer die euphorische Dance-Hymne "Cynical" durch die Decke ging, die in Zusammenarbeit mit dem Berliner Duo twocolors und mit Safri Duo entstand. Der Song hielt sich einen Monat lang auf Platz eins der deutschen Airplay-Charts und erreichte allein auf Spotify über 130 Millionen Streams. Geschrieben von de Sarandy und getragen von seiner kraftvollen, wunderschön souligen Stimme, katapultierte "Cynical" seine Karriere auf ein völlig neues Niveau. Jetzt widmet sich der unangepasste Brite wieder seiner Solo-Karriere – und zwar mit seiner neuen Single Rain.