Aktuell sind im Teheraner Evin-Gefängnis 34 Frauen in einen Hungerstreik getreten, darunter auch die aktuelle Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi. Anlass ist der zweite Todestag von Jina Mahsa Amini und das brutale Vorgehen des "Sicherheitsapparates" gegen Protestierende, Trauernde und politische Gefangene. Der Tod der jungen Frau löste die heftigsten Proteste in Iran aus, die die Islamische Republik in den 45 Jahren ihres Bestehens erlebt hat. Die Aufstände und der revolutionäre Prozess in Iran bewegen seitdem Menschen weltweit mit dem Ausruf "Frau, Leben, Freiheit" – auch in Deutschland.

COSMO ist es gelungen, ein exklusives Statement der aktuellen Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi zu gewinnen. Darin heißt es:

"Das Leben eines jeden von uns ist von der Bewegung 'Frau, Leben, Freiheit' beeinflusst worden. Diese Bewegung hat, wie bei Millionen von iranischen Frauen, auch meinen Glauben an die Kraft der Frauen, große und tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen, gestärkt. (…)

Die Bewegung 'Frau, Leben, Freiheit' hat den Weg für das weltweite Bewusstsein über Geschlechterapartheid geebnet, und ich hoffe, dass freiheits- und gerechtigkeitsliebende Frauen und Männer auf der ganzen Welt uns dabei unterstützen, Geschlechterapartheid zu kriminalisieren und gegen die zerstörerischen und tödlichen Politiken fundamentaler islamischer Regierungen, darunter der Islamischen Republik Iran und der Taliban, gegenüber Frauen vorzugehen." Narges Mohammadi

Immer wieder treten iranische Gefangene in den Hungerstreik, auch um gegen die anhaltende Hinrichtungswelle in Iran zu protestieren. Allein in diesem Jahr gab es bereits fast 250 Hinrichtungen (Quelle: Human Rights Watch, 20.08.2024). Seit sechs Monaten treten Gefangene beispielsweise jeden Dienstag in den Hungerstreik, mittlerweile beteiligen sich Gefangene aus achtzehn iranischen Gefängnissen daran. Auch der Frauentrakt im berüchtigten Evin-Gefängnis.