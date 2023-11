Iran im Herzen. Der COSMO-Podcast zu #IranRevolution

Nur wenige Tage nach Beginn der Protestbewegung ruft Psychotherapeutin Yasaman Soltani ein Therapie-Angebot für Iraner:innen aus Frankfurt und Umgebung ins Leben. Heute sagt sie, dass die Gruppentherapie nicht nur den teilnehmenden Personen geholfen hat, sondern auch ihr selbst. Insbesondere die erste Sitzung sei sehr intensiv gewesen: "Ich habe nur durchgezittert in den 90 Minuten. Das habe ich aber auch gesagt. Wir waren alle im selben Boot."

Therapeutische Angebote, wie die das Soltani, sind aber eine Seltenheit. Dabei waren insbesondere die ersten Wochen der revolutionären Bewegung für viele Iraner:innen eine psychische Herausforderung. Die Teilnehmenden ihrer Therapie-Gruppe waren zum Großteil noch nicht sehr lange in Deutschland. Ihre Kernfamilien und Freunde waren vor Ort, haben teilweise mit protestiert und ihr Leben riskiert. Diese intensive Bindung zu Menschen in Iran und die expliziten Fotos und Videos, die teils rohe Gewalt dokumentierten, haben ihre Spuren hinterlassen. So hat Soltani vermehrt Anzeichen von Trauma und Posttraumatischer Belastungsstörung festgestellt.

"Wenn du ein Trauma bezeugst, kannst du auch eine Posttraumatischebelastungsstörung davon bekommen. Wir haben absolute Gewaltbilder mit nur einem Kanal wahrgenommen. Da wird nichts analysiert, da gibt’s gar keinen Filter, das geht sofort in die tiefsten Hirnregionen. Und das ist pure Emotion und pure Anspannung." Yasaman Soltani

Auch Unternehmerin und Content Creatorin Madeleine Alizadeh ("DariaDaria") hat die ersten Wochen der Bewegung intensiv auf ihrem Instagram-Profil mit ihren über 300.000 Follower:innen geteilt. Dort ist sie nicht nur bekannt für ihren Mode-Content, sondern auch für politischen Inhalte. Gespaltene Reaktionen auf politische Statements sind ihr also nicht neu. Bei ihrem Engagement für die "Frauen-Leben-Freiheit"-Bewegung kam für sie als Tochter eines Iraners in der Kritik an ihrer Arbeit jedoch auch eine sehr persönliche Komponente hinzu.

"Ich poste zu wenig. Ich poste die falschen Sachen. Ich soll das Kopftuch auf keinen Fall verteidigen, egal in welchem Kontext. Im Prinzip ein ganz normaler politischer Diskurs, nur in dem Fall sehr aufgeladen, sehr persönlich, sehr projizierend." Madeleine Alizadeh

Natürlich sei das belastend gewesen, jedoch nicht der Grund, weshalb sie mittlerweile deutlich weniger zur revolutionären Bewegung in Iran postet. Ihr Beruf sei nun mal nicht, als "Iran-Newschannel" zu agieren. Und auch das gehört zur Realität: Hätte sie bis zum ersten Jahrestag der Bewegung in dieser Intensität die Postings zur Frau-Leben-Freiheit-Bewegung aufrechterhalten, hätte sich das massiv auf ihre Reichweite ausgewirkt.

Doch nicht nur die akute Lage der aktuellen Protestbewegung in Iran stellt für Iraner:innen sowohl im In-, als auch Ausland eine große psychische Herausforderung dar. Das Aufwachsen in einer Diktatur, Inhaftierung und Foltererfahrungen, aus politischen oder Sicherheitsgründen seit Jahrzehnten nicht in den Iran reisen zu können, getrennt von der Familie – all das sind Themen, die Host Shanli Anwar in dieser Folge "Iran im Herzen" mit unseren Gästinnen bespricht.