freekind.: "Since Always And Forever"

Songs mit hoffnungsvoller Message

Seit 2019 schreiben freekind. eingängige Songs, in die ihre Live-Energie, persönliche Erfahrungen und Lehren einfließen – ebenso auf ihrem Debüt-Album "Since Always And Forever", das elf Songs und Intro zwischen Jazz, Rap und vor allem Neo-Soul mit wiederkehrenden Elementen wie mehrstimmigen Backgroundgesang, der Anfang und Ende zu connecten scheint, abrundet. Entstanden sind die selbstproduzierten Songs nach und nach. Wie ihr bislang bekanntester Song - der genauso heißt - versprühen einige der Lieder: "Good Vibrations": "Die Welt braucht die good vibrations. Wir sind so froh, dass dieses Stück auch das beliebteste ist. Das muss es auch! Es ist wirklich eine wichtige Message!", sagt Nina.