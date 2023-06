*Afropollination is an initiative by Piranha Arts and Boutique Foundation / Nyege Nyege in collaboration with MS Stubnitz, Cosmo, Festsaal Kreuzberg and CTM Festival. Funded by the Fonds TURN2 of the Federal Cultural Foundation of Germany.

Barulho World

Piccell, FrauBeji, Doritos DJ und Foudjjo haben sich letztes Jahr in Dortmund zum Barulho Kollektiv zusammengeschlossen. Die vier DJs werden von afro-elektronischer Tanzmusik angetrieben und zelebrieren die Liebe und Leidenschaft für die afrikanische Kultur. Das Ziel des Kollektivs ist es, einen sicheren Raum zu schaffen und kulturelle Grenzen zu überschreiten. Sie werden dieses Jahr einen neuen Floor beim COSMO Festival einweihen, mit dem was sie am besten können: Von Amapiano bis Afro-House, von Batida über Afrotech zu Gqom.